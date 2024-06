Furto | Antiga funcionária de farmácia detida por desviar dinheiro

Uma antiga funcionária de uma farmácia foi detida por desviar 170 mil patacas e diversos artigos do local. Segundo o jornal Ou Mun, a detenção ocorreu quando a mulher tentava entrar em Macau pelo Posto Fronteiriço das Portas do Cerco.

O caso foi descoberto quando o empregador fazia as contas habituais do negócio. Este queixou-se à mulher de que as contas não batiam certo e que suspeitava de desvio de fundos por parte desta. A funcionária, que esteve apenas três meses na farmácia, confessou ter desviado artigos e dinheiro, prometendo devolver tudo em Março deste ano.

Foi então estabelecido um acordo entre ambos, mas a mulher acabou por devolver apenas 30 mil patacas, ficando depois incontactável. Só depois é que o homem denunciou o caso às autoridades, tendo a suspeita negado cooperar, não apresentando o paradeiro do restante montante e artigos desviados.

Assim sendo, o caso foi encaminhado para o Ministério Público para mais investigações, podendo a mulher incorrer nos crimes de burla de valor consideravelmente elevado e falsificação informática.