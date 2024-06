Gripe | Aumento anual superior a mil casos

Os Serviços de Saúde de Macau (SSM) divulgaram os dados mais recentes sobre algumas patologias no território, destacando-se o grande aumento do número de casos de gripe. Só em Maio foram registados 2,547 casos de gripe, mais 1,190 casos face a Maio do ano passado, constituindo um aumento em termos mensais de 31,6 por cento.

Foram ainda registados 973 casos de infecções enterovirais, um aumento três vezes superior em termos anuais e um aumento para o dobro em termos mensais. Destaque ainda para os casos de tuberculose, que em Maio foram 31, mais 3,3 por cento em termos anuais. Foram ainda registados três casos de infecção por HIV, bem como um caso que evoluiu para SIDA. No total, os SSM, noticiou a TDM chinesa, registaram, em Maio, a ocorrência de 3,970 casos de doença.