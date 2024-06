Antiga muralha | Kin Pang, Lda vai construir taludes

A Companhia de Construção e Engenharia Kin Pang Limitada será responsável pela obra de ordenamento dos taludes junto ao Edifício de Especialidade de Saúde Pública. Segundo dados da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, a estimativa de orçamento é superior a 7,160 milhões de patacas, sendo o prazo de execução das obras de 265 dias.

Recorde-se que, em 2022, deu-se o desmoronamento de parte da Antiga Muralha, classificada como património, devido à movimentação de terras neste local. A DSOP denota que “após avaliação, é necessário proceder à consolidação e ordenamento do talude localizado debaixo da Antiga Muralha”, sendo esta a obra principal a realizar pela Kin Pang Limitada.

Posteriormente “o Instituto Cultural irá recuperar a parte da Antiga Muralha com base na estrutura consolidada do talude”, explica a DSOP. De destacar que a concepção do projecto foi adjudicada ao atelier do arquitecto Eddie Wong.