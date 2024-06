CCM | Espectáculo de dança e ópera revela obra de Su Dongpo

O Grupo de Artes da China Oriental apresenta este fim-de-semana no Centro Cultural de Macau um espectáculo de dança e ópera centrado na obra e vida de Su Dongpo, o grande poeta, calígrafo e pintor chinês que viveu no período da dinastia Song. A coreografia está a cargo de Shen Wei numa iniciativa que promete mostrar uma das muitas perspectivas da cultura tradicional chinesa

É apresentado amanhã e sábado, a partir das 20h, um espectáculo inteiramente dedicado à vida e obra do poeta Su Dongpo. “Dongpo: Vida em Poemas” sobe ao palco do Centro Cultural de Macau (CCM) pela mão do Grupo de Artes da China Oriental. Trata-se de um espectáculo com coreografia e encenação de Shen Wei e composição e direcção musical de Chen Qigang.

Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), este é um espectáculo baseado na poesia e experiências de Su Dongpo, que viveu entre os anos de 1037 e 1101, período em que reinou na China a dinastia Song. Su Dongpo é um dos poetas mais conhecidos actualmente no país, sendo que esta produção “incorpora as características distintas da cultura chinesa expressadas através de um olhar internacional”.

“Dongpo: Vida em Poemas” é mais do que uma representação literal da vida do poeta, indo além de “acontecimentos específicos e emaranhados de emoções e conflitos que lhes estão associados, alargando a linguagem da dança contemporânea através da profunda integração da ópera chinesa, do tai chi e das artes visuais”. Combina-se ainda os sons do Guqin, instrumento musical chinês, com música contemporânea.

Segundo o IC, a peça “evidencia a alma, o afecto, a melancolia e a nostalgia do poeta, utilizando múltiplos efeitos visuais resultantes de diversas formas de expressão artística, como poesia, caligrafia, pintura e gravação de sinetes”.

Trata-se ainda de um espectáculo adequado a um público que pode não conhecer a história mais antiga da China ou o universo patente na poesia de Su Dongpo, condensando “as emoções do poeta ao longo da vida através de 12 dos seus poemas”.

“A contemplação, a indagação, o sonho, a embriaguez, a tristeza, a delonga e as emoções desenfreadas expressas nestes escritos são facilmente experienciadas pelo público nas suas diversas vidas, independentemente das suas origens orientais ou ocidentais. Emoções prontas a serem apreendidas, suscitando reflexão contemplativa”, aponta a organização do espectáculo.

Peça em seis actos

O Grupo de Artes da China Oriental é muito antigo, tendo sido criado a partir da Trupe de Música e Dança da China, fundada em Dezembro de 1952, e da Trupe de Música e Dança Orientais, fundada em Janeiro de 1962.

Trata-se, segundo o IC, da “companhia de artes de maior prestígio a nível nacional e representa as maiores conquistas da música e dança do país, formando inúmeros artistas de renome mundial”, além de criar e interpretar “inúmeras obras de arte”.

O espectáculo que sobe ao palco do CCM este fim-de-semana está dividido em seis actos, começando com o poema em que Su Dongpo reflecte sobre as estações do ano em conjugação com sentimentos pessoais.

“Quais gansos no Outono, as pessoas vão e vêm deixando atrás de si o seu rasto / Mas o passado, qual sonho de Primavera, não deixa vestígios. / Quem disse que não se pode voltar à juventude? / Eis que o rio que diante de ti fluía para leste flui agora para oeste!”

Já o segundo acto é preenchido com base no poema intitulado “Inúmeros Heróis Antigos”. “Junto à balaustrada oriental, a flor da pereira, nívea, inspira melancolia / Quão clara se afigura a existência mundana. / Ininterruptamente, o rio Yangtzé flui para leste, / Trazendo inúmeros heróis antigos ao sabor da ondulação / Numa paisagem bela como um quadro, / Os heróis emergem no abraço transitório do tempo.”

Su Dongpo foi registado como Su Shi, mas também ficou conhecido como Zizhan ou ainda pelo pseudónimo Dongpo Jushi. Teve uma vida repleta de frustrações, mas “conseguiu reconciliar-se com o seu infortúnio, convivendo com o mundo com calma e naturalidade, tendo expressado os seus sentimentos através da poesia, de forma tão espontânea quanto intrínseca”.

Deixou mais de 2.400 poemas escritos e é hoje “um dos poetas mais populares e um símbolo cultural monumental, epítome dos eruditos do país”. O reconhecimento fora da China é tal que o jornal francês Le Monde incluiu Su Dongpo como um dos doze Heróis do Milénio, ou seja, entre os anos de 1001 e 2000, sendo o único chinês a constar na lista.

Coreógrafo famoso

Shen Wei, coreógrafo, encenador e ainda responsável pela direcção visual desta peça, é também reconhecido internacionalmente, tendo sido elogiado pelo jornal Washington Times como “um dos grandes artistas do nosso tempo”.

Fundou, em 2000, a Companhia de Dança Artística Shen Wei, tendo sido curador e produtor da pintura em rolo apresentada na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.

Esta personalidade foi ainda autor das coreografias para companhias de bailado de renome, incluindo Os Grandes Bailados Canadianos de Montreal, o Ballet de Monte-Carlo, o Ballet Nacional da Holanda e o Ballet do Teatro da Ópera de Roma.