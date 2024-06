Calor | Alerta para riscos de hipertermia

Os Serviços de Saúde (SS) lançaram ontem um alerta à população para que previna os efeitos da hipertermia, a subida da temperatura do corporal, que pode desencadear problemas de saúde. A síncope por calor é um dos efeitos destacados pelas autoridades que pode surgir devido às temperaturas elevadas. Os SS explicam que devido às altas temperaturas, “os vasos sanguíneos da epiderme dilatam, reduzindo a circulação de sangue no cérebro e nas diferentes partes do corpo, originando assim tonturas, pele húmida e fria e enfraquecimento do pulso”.

As autoridades indicam que a população também deve estar atenta às cãibras por calor, que ocorrem devido à grande transpiração, resultando no desequilíbrio de electrólitos no corpo, em particular, a perda de grande quantidade de sal (cloreto de sódio), levando a espasmos e convulsões musculares.

A consequência mais grave é a intermação, que resulta da exposição prolongada ao calor intenso ao ponto de alterar a fisiológica do organismo, afectando o sistema nervoso central e na perda das funções de ajustamento da temperatura corporal. O doente pode perder a consciência e, se não for socorrido, “sofrer de lesão cerebral irreversível ou até morrer”.

Como tal, os SS apelam à população para evitar actividades ao ar-livre durante períodos prolongados, ou aproveitar a manhã e anoitecer para essas actividades, assim como o uso de chapéu, guarda-chuva, vestir roupas soltas, de cores claras e transpiráveis. É também recomendada a ingestão de bebidas electrolíticas para repor a água perdida durante a transpiração e evitar chá, café e bebidas alcoólicas.