Mais de 70 países e regiões participam em fórum sobre infra-estruturas

Representantes de mais de 70 países e regiões, abrangidos pela iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, vão participar, entre a próxima quarta-feira e sexta-feira, no 15.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas.

Mais de 50 actividades, como discursos, fóruns, conferências, exposições, seminários temáticos, roadshows, bolsas de contactos e divulgação de índices, vão realizar-se ao longo dos três dias do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF, sigla em inglês).

“Várias conferências irão incorporar elementos sino-lusófonos e de Macau, focados em tópicos como a cooperação em infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o papel da Plataforma Sino-Lusófona em projectos de construção e tecnologias e o rumo do desenvolvimento do sector de construção de Macau”, indicou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em comunicado.

“As actividades visam fomentar o intercâmbio e a cooperação entre os sectores de infra-estruturas de diferentes regiões e aprofundar a cooperação sino-lusófona em infra-estruturas, produzindo resultados mais sólidos na construção da Plataforma Sino-Lusófona”, destacou.

Primeiro passo

No primeiro dia do IIICF, este ano subordinado ao tema “Inovação Ecológica, Conectividade Digital”, vai realizar-se o 10.º Fórum de Cooperação em Infra-estruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa e a Sessão de Intercâmbio Comercial sobre a Cooperação em Infra-estruturas entre a província de Shandong, no leste da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa.

A organização disse que, nesta actividade, a troca de opiniões estará focada na transformação ecológica e inovadora de infraestruturas.

“Com a participação da província de Shandong, uma província fortemente competitiva na contratação de projectos e em equipamentos, o fórum terá o contributo de vários convidados para analisar formas de reforçar a cooperação em áreas como tecnologias verdes, economia digital, finanças verdes e energia limpa, com vista a assegurar um desenvolvimento verde e de baixo carbono de infra-estruturas no Interior da China, nos países de Língua Portuguesa e em Macau, assim como partilhar oportunidades de cooperação trazidas por novos projectos de infra-estruturas”, referiu o IPIM.