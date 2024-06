China | Fitch aponta investimento em fábricas da UE face a tarifas

A agência de notação financeira Fitch disse esperar que a indústria automóvel chinesa invista em fábricas europeias, face ao anúncio da União Europeia (UE) sobre potenciais aumentos das tarifas de importação de eléctricos chineses.

Num relatório divulgado na passada quinta-feira à noite, a Fitch previu que as fabricantes de automóveis chinesas se adaptem às “crescentes tensões comerciais” no segmento dos veículos eléctricos “diversificando a produção”.

A agência disse que o sector automóvel da China “provavelmente irá diversificar as instalações de produção a nível mundial, uma tendência nos últimos anos”, incluindo “construir fábricas na UE e países vizinhos”.

A Comissão Europeia anunciou na passada quarta-feira um aumento das tarifas de importação de veículos eléctricos chineses para “remediar os efeitos das práticas comerciais desleais detectadas”.

“As altas tarifas compensatórias propostas podem prejudicar as perspectivas de crescimento das montadoras chinesas na UE”, admitiu a Fitch.

De acordo com a Federação Europeia de Transporte e Meio Ambiente, a fatia de veículos eléctricos fabricados na China atingiu 19,5 por cento em 2023, se forem incluídos veículos de marcas estrangeiras, referiu a Fitch.

A agência acredita também que as empresas chinesas irão procurar aumentar o investimento “em mercados alternativos”, nomeadamente aqueles “com barreiras comerciais mais baixas”, assim como formar parcerias e ‘joint ventures’ com parceiros locais.

A Fitch sublinhou que as fabricantes “com destinos de exportação diversificados têm mais probabilidade de suportar os riscos de crescentes barreiras comerciais” e apontou o exemplo da BYD, cujos principais mercados de exportação incluem o Brasil, Tailândia e Israel.

As exportações de automóveis da China aumentaram 34,7 por cento em Abril, em comparação com o mesmo mês de 2023, sendo que os veículos a gasolina ou gasóleo ainda representam mais de 70 por cento, com a Rússia a ser o destino principal, disse a agência.