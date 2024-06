Venetian | Obras na Arena terminam até ao fim do ano

As obras de renovação da Arena do Cotai, situada no hotel The Venetian, vão ficar concluídas até ao final do ano, de acordo com as declarações prestadas pelo vice-presidente executivo da concessionária Sands China, Wilfred Wong.

Segundo o portal GGR Asia, o responsável falou durante o primeiro dia da exposição Global Gaming Expo (G2E) Asia, a maior feira do território sobre jogo, e apontou que o último trimestre do ano como a data de conclusão das obras.

A Arena do Cotai tem actualmente capacidade para cerca de 15 mil pessoas, mas está encerrada devido a obras desde Janeiro. Apesar disso, é um dos espaços com maior capacidade para espectáculos em Macau, tendo recebido no passado concertos de artistas como Rolling Stones, Rihanna, Katy Perry ou Jay Chou.