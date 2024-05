Bolsas de estudo | Candidaturas para Fundo Educativo em Junho

Decorrem entre os dias 3 e 24 de Junho as candidaturas para o “Plano de Financiamento das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior” destinadas a alunos do ensino secundário que queiram prosseguir estudos em Portugal ou candidatarem-se a uma bolsa empréstimo no ano lectivo de 2024/2025.

O plano financeiro é suportado pelo Fundo Educativo, da Direcção dos Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e abrange graus de ensino que vão desde a pré-licenciatura ao doutoramento. As inscrições podem ser feitas na plataforma da “Conta Única”, sendo que as listas dos candidatos aceites a apoio financeiro serão conhecidas no dia 23 de Agosto.

Devem ser apresentados documentos que estejam em falta no processo entre os dias 23 e 30 de Agosto. A lista do exame de selecção será publicada a 10 de Outubro e a lista dos resultados de candidaturas a 29 de Novembro. A lista dos resultados das candidaturas às bolsas-empréstimo será divulgada no dia 8 de Novembro.