DSEC | Inflação fixou-se em 0,92% em Abril

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) em Macau subiu 0,92 por cento em Abril, em termos anuais, foi anunciado na sexta-feira. Os bens e serviços, os preços da educação, da saúde e do vestuário e calçado registaram as maiores subidas, 5,05, 3,02 e 2,54 por cento, respectivamente, em termos anuais, indicou a Direcção de Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em comunicado.

O índice de preços da secção dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+1,34 por cento) e da habitação e combustíveis (+0,52 por cento) aumentou face ao mesmo mês do ano passado, em virtude do “acréscimo dos preços das refeições adquiridas fora de casa, do gás de petróleo liquefeito e da electricidade”, acrescentou.

Por seu turno, o índice de preços da secção dos transportes (-3,49 por cento) e o das comunicações (-0,07 por cento) baixaram em termos anuais. No mês em análise, o IPC desceu 0,02 por cento, face a Março de 2024, refere-se ainda no comunicado.

Tendo em conta a média do IPC geral dos 12 meses terminados no passado mês de Abril, a DSEC deu conta de uma subida de 1,04 por cento face aos 12 meses imediatamente anteriores. Neste período, as autoridades salientam os “crescimentos mais notáveis” dos índices de preços da secção da educação (+6,59 por cento), o da recreação e cultura (+6,47 por cento) e o do vestuário e calçado (+4,61 por cento).