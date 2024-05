Coreia do Norte | Pyongyang vai instalar novo lançador múltiplo de foguetes

A Coreia do Norte vai equipar o exército com um novo lançador múltiplo de foguetes, a partir deste ano, informou sábado a agência de notícias estatal norte-coreana, acrescentando estar em curso outra “grande mudança” nas capacidades de artilharia. Este sistema será “instalado em unidades do Exército Popular da Coreia (…) entre 2024 e 2026”, disse a KCNA.

Na sexta-feira, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou um teste do sistema de foguetes, submetido a uma “actualização técnica” depois de um primeiro teste no final de Abril. Kim disse querer “levar a produção desta nova arma ao mais alto nível” e anunciou também “uma importante mudança” para “reforçar a capacidade de combate da artilharia do país”, sem dar mais pormenores, indicou a KCNA.

Por seu lado, Pyongyang afirmou que oito projécteis “atingiram o alvo”, ilustrando “o poder destrutivo do sistema actualizado de lançadores múltiplos de foguetes de 240 mm”. O Ministério da Defesa sul-coreano disse à agência de notícias France-Presse não estar em condições de confirmar os testes norte-coreanos.

Em Fevereiro, o regime afirmou ter desenvolvido um novo dispositivo de controlo para os lançadores múltiplos de foguetes de 240 mm. O anúncio destes últimos exercícios surgiu quando observadores disseram suspeitar que Pyongyang está a testar novas armas e a aumentar a produção de artilharia e mísseis de cruzeiro antes de os enviar para a Rússia para a guerra na Ucrânia.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas a Moscovo, apesar das sanções da ONU que a proíbem de o fazer.