Wynn Macau | Lucros quadruplicam no primeiro trimestre

A Wynn Macau quadruplicou os lucros no primeiro trimestre do ano, face ao mesmo período de 2023, com ganhos na ordem dos 206 milhões de dólares.

A empresa sublinhou que, com o fim das restrições ligadas à pandemia da covid-19, o número de visitantes recuperou, “resultando num aumento do volume de negócios”, de acordo com um comunicado à bolsa de valores de Hong Kong. As duas propriedades operadas pela Wynn Macau registaram receitas de 998,6 milhões de dólares entre Janeiro e Março, um aumento de dois terços (66,4 por cento) em comparação com o mesmo período de 2023.

Os casinos Wynn Macau e Wynn Palace foram responsáveis pela maioria do volume de negócios da empresa, arrecadando 820,1 milhões de dólares em receitas, mais 83,4 por cento do que no primeiro trimestre do ano passado.

No período em análise, a concessionária obteve lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, em inglês) de quase 339,6 milhões de dólares, resultado que representou subidas de 14,3 por cento em relação ao trimestre anterior e 118 por cento em termos anuais.

Numa videoconferência com analistas de investimento, o CEO do grupo Craig Billings salientou que as operações da Wynn Macau continuaram a ser fortalecidas, aproveitando o embalo dos trimestres anteriores.

“O forte impulso que sentimos nos nossos negócios ao longo de 2023 continuou a crescer durante o primeiro trimestre”, disse, na mesma nota, Craig Billings, director executivo da empresa-mãe, a Wynn Resorts, que inclui propriedades nos Estados Unidos.

Um bom quarto

Seguindo os bons resultados da operadora, a Wynn Resorts revelou que irá distribuir dividendos aos accionistas de 25 cêntimos de dólar por cada acção, a ser pagos no dia 31 de Maio.

Olhando para as performances das propriedades, as receitas operacionais do Wynn Palace subiram 11,9 por cento face ao trimestre anterior, atingindo 586,9 milhões de dólares, montante que superou em 217,5 milhões de dólares o registo do primeiro trimestre de 2023.

A outra propriedade do grupo, na península, o Wynn Macau registou no primeiro trimestre do ano receitas operacionais de 364,4 milhões de dólares, valor que representou quase o dobro em termos anuais (96,4 por cento), mas também uma descida trimestral de 10,3 por cento.