Jogo | Sul-coreano bateu recorde de apostas nos feriados

O jogador que fez a aposta mais alta nas salas de jogo de massas premium dos casinos de Macau, durante os feriados do Dia do Trabalhador, foi um indivíduo sul-coreano. A informação revelada pelo Citibank, e citada pelo portal Inside Asian Gaming, acrescenta ainda que foi a primeira vez que o “jogador do mês” é de outra nacionalidade que não chinesa.

Os analistas revelaram ainda que os três maiores apostadores da última semana dourada jogaram na mesma mesa da Sala Horizon no Galaxy Macau, cada um apostando entre 250 mil e 399 mil dólares de Hong Kong.

Os analistas do Citibank também confirmaram a presença de “baleias”, jogadores que apostam numa mão, pelo menos, 100 mil dólares de Hong Kong, em todas as seis concessionárias. No total, foram contados 37 apostadores “baleia”, apenas menos quatro do que o registo durante o último Ano Novo Lunar.

Em relação ao mesmo período de feriados de Maio do ano passado, este ano o total de apostas deste segmento subiu 144 por cento, e o número de jogadores também subiu 119 por cento, enquanto as apostas por jogador cresceram 11 por cento ao ano.