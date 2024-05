Hong Kong | Música de protesto proibida

Um tribunal de recurso atendeu ontem ao pedido do Governo de Hong Kong para proibir uma canção popular de protesto, anulando uma decisão judicial anterior. O Governo central chinês justificou ontem que a proibição da música pelo tribunal de Hong Kong foi uma “medida necessária”.

“Impedir que alguém use ou transmita a música em questão (…) é uma medida legítima e necessária tomada por Hong Kong para cumprir a sua responsabilidade de proteger a segurança nacional”, disse Lin Jian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, durante a sua conferência de imprensa regular. “Glória a Hong Kong” é a primeira música proibida no território desde o regresso da ex-colónia britânica à China, em 1997.

O Governo de Hong Kong apresentou em Junho um pedido para proibir a música. Entretanto, no final de Julho, os tribunais rejeitaram o pedido, considerando que a sua proibição levantaria sérias questões sobre a liberdade de expressão. O Executivo da cidade apresentou um recurso que foi ontem atendido pelo tribunal.