Turismo | Governo promove acções nos bairros comunitários

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) irá promover este mês uma série de acções promocionais a fim de atrair turistas aos bairros comunitários e com menos visitantes, nomeadamente na zona norte da península. Desta forma, várias associações foram subsidiadas para realizar os eventos. Um deles é a acção “Divirta-se por Macau! Visitas Guiadas de Turismo Comunitário” e visa a organização de 36 visitas guiadas até ao dia 30 de Junho com três itinerários, que passam pela Rua da Felicidade, Praça de Santo Agostinho, Templo de A-Má ou Porto Interior.

Entre hoje e o dia 12 irá realizar-se, no antigo Canídromo, o evento “Desfrute do Desporto e da Diversão no Distrito Norte”, com a instalação de tendas para a realização de actividades desportivas, experiências gastronómicas e apresentação de produtos criativos de Macau, sem esquecer a realização de espectáculos.

Além disso, entre os dias 18 e 25 de Maio, realiza-se a “Aventura em Família no Carnaval da Cidade de Macau”, na zona do Jardim da Cidade das Flores. Este programa inclui uma feira com produtos locais, oficinas de artesanato, exposições e actividades de rua.