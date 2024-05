G2E Asia realiza-se em Macau em Junho ao lado da Asian IR Expo

A G2E Asia está de regresso a Macau depois de um longo interregno devido à pandemia, marcado pela presença em Singapura. Desta vez, aquela que é considerada uma das maiores feiras da indústria do jogo e resorts irá realizar-se entre os dias 4 a 6 de Junho no Venetian. A ideia, segundo um comunicado do evento, é revelar as últimas novidades na área dos casinos, resorts integrados e entretenimento associado a este universo, com uma grande ligação à temática das novas tecnologias.

O regresso da G2E Asia a Macau serve ainda para comemorar os 15 anos de existência do evento, que este ano se realiza em conjunto com a Asian IR Expo.

Espera-se, assim, a apresentação das últimas novidades em matéria de gestão de identidade em espaços de jogo, segurança, hotelaria e ainda a gestão de relacionamento entre operadores e clientes. O evento contará com uma “Zona de Tecnologia” [Technology Zone] e ainda com um “Palco de Conversas sobre Tecnologia” [Tech Talk Stage]. Serão apresentados mais de 100 expositores num espaço com mais de 20 mil metros quadrados. “Dar-se-á prioridade tanto à quantidade como à qualidade dos expositores”, sendo que tanto a G2E Asia como a Asian IR Expo dizem estar comprometidos “com o principal objectivo que é serem pontos-chave para a indústria, criando valor e oportunidades para todos os accionistas” das empresas presentes.

Espera-se três dias de sessões “com conteúdos ricos” protagonizados por “líderes do sector, influencers ou especialistas”, com foco em temáticas como o panorama financeiro dos mercados de jogo asiáticos, dois painéis dedicados “aos mercados emergentes, com foco na Tailândia e Médio Oriente” e ainda uma sessão com especialistas de tecnologia a discutir o impacto da inteligência artificial nesta área e matérias de cibersegurança.

Segundo um comunicado da G2E Asia, irão participar responsáveis de bancos de investimento e consultoras, como é o caso do Morgan Stanley, Bloomberg Intelligence ou ainda a PricewaterhouseCoopers.

Foco no desporto

No caso da Asian IR Expo, trata-se de um evento “emergente dedicado à indústria dos resorts integrados”, sendo este o segundo ano da sua realização. Além das zonas dedicadas aos painéis sobre tecnologia, este evento, paralelo à G2E Asia, terá ainda uma “Zona de Desporto e Entretenimento” [Sports and Entertainment Zone], focada nos temas da gestão desportiva, entretenimento ao vivo e marketing ligado ao desporto. Conta-se ainda com um painel de oradores neste evento paralelo, nomeadamente Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo, ou ainda Leong Wai Man, presidente do Instituto Cultural, entre outros.