DST | Destacados pontos turísticos na zona norte

A fim de dar resposta à quebra de consumo registada pelos espaços comerciais e restaurantes da zona norte, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) criou um roteiro para novos pontos fotográficos nesta zona da península, a pensar na chegada dos feriados do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador.

Este organismo aponta, em comunicado, que os turistas podem explorar as zonas de lazer da Pérola Oriental e do bairro do Fai Chi Kei onde foram colocadas as instalações “Descontrai-te, Diverte-te Macau!”, com a figura “PIGPI” e ainda a “Trendy Tour of Macao”. Além disso, aos fins-de-semana realizam-se espectáculos interactivos de “flash mob” e danças integrados no programa de encontro com a mascote da DST “Mak Mak”.

A DST diz estar ainda a realizar diversos trabalhos para dar resposta ao aumento do número de visitantes nos feriados de 1 a 5 de Maio, nomeadamente através da “promoção através de vários canais, o reforço da comunicação com os operadores turísticos e a realização de inspecções interdepartamentais”.

A ideia é “assegurar a qualidade dos serviços turísticos” e mostrar a quem vem de fora a “diversidade do ‘Turismo +’, de modo a aproveitar as festividades importantes, promovendo-se o turismo e a economia da cidade”.

Outro destaque dado pela DST é a nova exposição da LEGO no Museu do Grande Prémio, que estará aberto nos feriados. A mostra apresenta o modelo de um carro de fórmula 3 feito com legos, na escala 1:1. Será dada continuidade ao passeio de autocarro “Explorar o Circuito da Guia”, com duas sessões diárias entre os dias 1 e 5 de Maio, às 12h e 14h30.

Serão ainda lançados em Maio programas que visam o aumento do turismo nos bairros comunitários, nomeadamente “Passeios pela Rua da Praia do Manduco”, “Visita Guiada Modernizada à Cultura de Kun Iam” e ainda “Macau Full of Fun – Visitas guias às zonas comunitárias”.