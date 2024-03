Zona Norte | Associação prevê aumento do consumo em restaurantes

O presidente da Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau, Wong Kin Chong, estima que a iniciativa “Grande prémio para o consumo na Zona Norte durante os fins-de-semana” aumente os negócios dos restaurantes da zona entre 20 e 30 por cento, adiantou ontem o representante ao jornal Ou Mun.

A associação, uma das organizadoras do evento a par do Governo e da Associação Comercial de Macau, indica que desde o primeiro fim-de-semana, o número de estabelecimentos que aderiu à iniciativa passou de 400 para 600, principalmente do sector da restauração.

O “Grande Prémio para o Consumo” arrancou no dia 18 de Março e irá decorrer todos os fins-de-semana até 4 de Agosto. Quem gastar mais de 50 patacas através de pagamento móvel pode ganhar cupões no valor entre 10 e 100 patacas através de um sorteio. Estes cupões podem ser usados durante o fim-de-semana nas lojas que aderiram à iniciativa pensada para socorrer o comércio da zona que enfrenta dificuldades graves, principalmente desde que começou o programa de circulação de veículos de Macau na província de Guangdong.