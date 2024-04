Turismo | Promovidas “masterclasses” de Vinhos Certificadas

Entre Abril e Setembro, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em cooperação com a Universidade de Turismo de Macau e a Wynn, vai organizar uma série de “Masterclasses” de Vinhos Certificadas, para reforçar o domínio dos operadores turísticos sobre conhecimentos e cultura do vinho. Para ajudar ao desenvolvimento profissional e consolidar Macau como Cidade Criativa da Gastronomia, foram convidados a Dragon Phoenix Wine Consulting (Beijing) Ltd., Wines of South Africa, Wines of Argentina e Vinhos de Portugal.

A cerimónia de abertura e a primeira formação tiveram lugar ontem. No discurso que abriu o evento, a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, referiu que o Governo incentiva os operadores turísticos e de restauração a reforçarem a formação, a elevarem o nível profissional e a qualidade dos serviços para oferecerem uma boa experiência turística.

A série de “Masterclasses” de Vinhos Certificadas compreende um total de cinco sessões, em que três instrutores apresentarão os conhecimentos e as características dos vinhos dos países da costa atlântica. Haverá lugar ainda para degustação de vinhos e comida para formandos aprenderem técnicas de combinação de vinhos e gastronomia. A DST realça que o programa de formação e avaliação é reconhecido pelas entidades certificadoras.