Leal Senado | Caso passional leva a agressões entre filipinos

Na sexta-feira decorreu no largo do Leal Senado uma cena de agressão que envolveu três homens de nacionalidade filipina contra outro homem da mesma nacionalidade. Segundo o jornal Ou Mun, três homens agrediram um filipino devido a questões passionais envolvendo a vítima e a sua namorada.

Tudo terá começado quando um dos agressores passeava com a namorada da vítima e, percebendo que esta estava a chorar, falou ao telefone com o homem. Já no Leal Senado, este atacou o namorado da mulher com uma vara de bambu, juntamente com mais dois homens. Depois da agressão os três suspeitos fugiram, mas, nos dias seguintes, a Polícia Judiciária (PJ) conseguiu identificar e prender dois dos suspeitos devido ao vídeo divulgado nas redes sociais.

O terceiro suspeito ainda não foi encontrado pelas autoridades. Os dois filipinos presos confessaram ter batido no homem, mas alegaram ter sido agredidos primeiro por este. Os três filipinos podem ser acusados do crime de agressão e posse de arma proibida, tendo o caso sido encaminhado para o Ministério Público.