Fórum Macau | Ministro português da Economia com Ho Iat Seng e Conselheiros

A presença no Fórum Macau é provavelmente um dos primeiros actos do ministro Pedro Reis fora de Portugal, uma vez que o novo Governo, saído das eleições legislativas de Março, tomou posse há pouco tempo. No território, o responsável tem aproveitado a viagem para vários encontros políticos.

No sábado Pedro Reis reuniu com Ho Iat Seng, Chefe do Executivo. Segundo uma nota oficial do gabinete de Ho Iat Seng, o encontro entre os dois governantes serviu para a troca de “impressões sobre a promoção da cooperação bilateral nas áreas da economia e comércio, a atracção de mais empresas e quadros portugueses para se estabelecerem em Macau e um melhor aproveitamento do papel de Macau como plataforma”.

O Chefe do Executivo da RAEM lembrou “a longa história da amizade entre a China e Portugal, e as relações estreitas entre Macau e Portugal”, tendo revelado o desejo de as empresas portuguesas possam “reforçar o investimento em Macau e continuar a expandir os negócios na Zona de Cooperação Aprofundada, designadamente a indústria ‘big health’ [saúde]”.

Ho Iat Seng lembrou a inauguração recente do hospital das ilhas e salientou “as bases sólidas de Portugal na área da biomedicina”, referindo que “as empresas podem aproveitar Macau e Hengqin como ponto de partida para entrar no enorme mercado do Interior da China”.

Pedro Reis destacou, por sua vez, que a sexta Conferência Ministerial do Fórum Macau pode “fortalecer as relações amistosas entre Portugal e a China e aumentar o potencial da cooperação económica e comercial entre os dois países”.

O ministro disse que Portugal “está muito interessado no desenvolvimento da indústria de finanças modernas de Macau e irá incentivar mais empresas portugueses a expandir os seus negócios no território de modo a alcançarem benefícios mútuos”.

Para Pedro Reis, “Macau vai continuar a desenvolver-se de forma robusta”, além de esperar que, no futuro, “se possa co-organizar com Macau e com o Interior da China grandes projectos de convenções e exposições”, promovendo-se “o intercâmbio cultural e o desenvolvimento económico”.

O ministro deixou também uma nota de agradecimento ao Governo de Macau pelos “esforços na promoção do ensino português e na difusão da cultura portuguesa”.

Parabéns à ATFPM

Pedro Reis reuniu no mesmo dia com a equipa de conselheiros do Conselho das Comunidades Portuguesas do Círculo da China, nomeadamente Rita Santos, Rui Marcelo e Marília Coutinho. Num comunicado divulgado pelos conselheiros, o ministro terá “enaltecido o importante trabalho realizado, desde o período da transição, até a presente data, pelos dirigentes da ATFPM [Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau], em prol da comunidade portuguesa residente em Macau e na China Continental, bem como das comunidades de portugueses residentes na Ásia”.

Pedro Reis falou ainda “do significado e a importância da comunidade portuguesa em Macau”, tendo prometido que “Portugal continuará a contar com o seu apoio na concretização da portugalidade em Macau”. O território constitui, para este responsável, “um pilar basilar do relacionamento bilateral entre Portugal e a República Popular da China”.

Por sua vez, os conselheiros voltaram a alertar para a “necessidade de reforço de pessoal no Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong”, bem como a “agilização de processos no âmbito de emissão de vistos, para o incremento do fluxo de turistas entre Portugal e a República Popular da China”.