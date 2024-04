Banco Popular da China | Abordada situação económica em Washington

O governador do Banco Popular da China (banco central), Pan Gongsheng, abordou ontem, em Washington, “a actual situação económica e a política monetária” da China e dos Estados Unidos, com o presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell. O encontro teve lugar durante as reuniões da primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM) na capital norte-americana, segundo a instituição monetária do país asiático.

De acordo com o comunicado, Pan e Powell debateram a “estabilidade financeira” entre os dois países. Na segunda-feira, as duas potências realizaram em Washington reuniões entre os seus grupos de trabalho económico e financeiro, que se centraram na “situação macroeconómica mundial” e no “crescimento equilibrado”. O vice-ministro chinês das Finanças, Liao Min, e o subsecretário do Tesouro norte-americano, Jay Shambaugh, conduziram uma sessão económica “pragmática e construtiva”, na qual abordaram questões como as restrições comerciais, segundo um comunicado do Governo chinês.

A parte chinesa manifestou a sua preocupação com as “medidas restritivas” impostas pelos EUA, enquanto as duas partes concordaram em manter um “diálogo aberto” e “continuar os intercâmbios construtivos”. No mesmo dia, os grupos de trabalho financeiro das duas potências mantiveram diálogos “profissionais, pragmáticos, sinceros e construtivos” na capital norte-americana.

Apesar da aproximação entre as duas potências nos últimos meses, as tensões comerciais agravaram-se recentemente, em parte devido ao que Washington considera ser o “excesso de capacidade industrial” da China, especialmente em sectores como a energia solar e os veículos eléctricos.

Os EUA anunciaram na quarta-feira que vão lançar uma investigação sobre as práticas comerciais chinesas nos sectores da construção naval, o que poderá conduzir à imposição de taxas alfandegárias punitivas.