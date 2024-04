Inflação | Macau e HK cada vez mais caros, diz economista

Henry Lei, economista e docente na Universidade de Macau (UM), considera que tanto Macau como Hong Kong estão a ficar cada vez mais caros para os residentes. “Macau está a ficar cada vez mais caro, especialmente quando comparamos o custo de vida com Zhuhai e outras cidades na China. O nível de preços, até certo ponto, é muito próximo de Hong Kong”, disse, alertando para a crescente subida de preços nos últimos dez anos.

“Se sairmos para um almoço simples num café ou restaurante local, já pagamos cerca de 80 por cento do preço de Hong Kong. Ou seja, Macau vai ficando cada vez mais caro, especialmente na última década”, afirmou à TDM – Rádio Macau.

O especialista disse ainda concordar com as recentes declarações de Allan Zeman, presidente do grupo Lan Kwai Fong, que, ao canal RTHK de Hong Kong, disse que a indexação do dólar de Hong Kong ao americano é uma das grandes causas para o aumento dos preços.

“O dólar de Hong Kong não está a reflectir as condições económicas locais, mas sim as dos Estados Unidos, tornando Hong Kong uma cidade demasiado cara”, disse Zeman. Henry Lei entende que a indexação, que também acontece com a pataca de Macau, “afecta a competitividade e capacidade de atracção”.