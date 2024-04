Óbito | Morreu bailarino japonês Ushio Amagatsu

O bailarino e coreógrafo japonês Ushio Amagatsu, conhecido por ter popularizado internacionalmente a dança moderna japonesa “butô”, à frente da companhia Sankai Juku, morreu aos 74 anos, noticiaram no domingo meios de comunicação social japoneses. Segundo os ‘media’, que citam fontes familiares, o artista morreu de insuficiência cardíaca na segunda-feira e teve um funeral privado.

Nascido Masakazu Ueshima, em Yokosuka (a sul de Tóquio), em 1949, o bailarino fundou a companhia Sankai Juku em 1975. Com a sua companhia, Amagatsu tornou-se uma das principais figuras da segunda geração de “butô”, a “dança das trevas” nascida no Japão do pós-guerra, quando o país tentava recuperar da sua derrota na Segunda Guerra Mundial após os bombardeamentos atómicos de Hiroxima e Nagasaki.

Com formação em dança clássica e contemporânea, Amagatsu foi director, coreógrafo, designer e bailarino da companhia e definiu o seu estilo como “um diálogo com a gravidade”. A Sankai Juku estabeleceu a sua base de operações no Théâtre de la Villa, em Paris, em 1982, e desde então tem percorrido o mundo, actuando em cerca de cinquenta países e apresentando novas produções de dois em dois anos.

Entre os prémios que recebeu ao longo da carreira contam-se a condecoração com a Ordem de Chevalier des Arts et des Lettres de França, em 1992, e o prémio britânico Laurence Olivier para a melhor produção de dança, em 2002, por “Hibiki”. No seu país natal, o Ministério da Educação, Cultura e Ciência atribuiu-lhe o Prémio de Promoção da Arte Geijutsu Sensho 2004 pelas suas contribuições notáveis para a dança contemporânea. Amagatsu continuou a trabalhar como coreógrafo e director de companhia depois de lhe ter sido diagnosticado um cancro da hipofaringe em 2017.