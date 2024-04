Cerca de 40 livrarias fecharam em Hong Kong desde 2022

A livraria independente Mount Zero, em Hong Kong, fechou no fim-de-semana definitivamente portas, depois de denunciar ter sido alvo de uma série de advertências e sanções por parte dos departamentos governamentais. Desde que Pequim impôs a Lei da Segurança Nacional, em 2022, em resposta às grandes manifestações pró-democracia de 2019, já encerraram cerca de 40 livrarias independentes no território.

Hoje, dezenas de pessoas entraram e saíram da Mount Zero para se despedirem, uma vez que a direcção da livraria já tinha anunciado no início do ano, apelando à ironia, que teria de fechar devido aos numerosos “elogios semanais” recebidos por parte de vários organismos oficiais.

O encerramento reflecte os desafios que as livrarias independentes têm enfrentado no território, na sequência do profundo impacto provocado pela Lei da Segurança Nacional. Desde a entrada em vigor da lei, o encerramento das cerca de 40 livrarias independentes deixou um vazio na paisagem cultural, enquanto centenas de livros com conteúdos políticos sensíveis foram retirados das bibliotecas públicas, suscitando debates sobre a liberdade de expressão e o acesso à informação na região.

Enquanto o Governo e os seus apoiantes defendem a lei como forma de restabelecer a ordem na cidade, os críticos argumentam que resultou numa restrição às liberdades civis.

Visitas regulares

Segundo os proprietários, as livrarias que vendem conteúdos politicamente sensíveis ou que são geridas por antigos opositores políticos, jornalistas ou outros apoiantes dos protestos, são permanentemente visitadas por diversos supervisores do Governo.

Apesar de a maioria dos encerramentos estarem relacionados com uma quebra do negócio, causada pela pandemia da covid-19, a recessão económica e um interesse decrescente na leitura, pelo menos duas livrarias fecharam por pressão política ou devido a um ambiente com menos liberdade, afirmam os meios de comunicação locais, citando os proprietários.

A recente Lei de Salvaguarda da Segurança Nacional aprovada a 22 de Março, que alarga poderes legais para reprimir a dissidência, parece ter gerado um efeito intimidatório nos livreiros, bibliotecários e editores da cidade, que expressaram preocupação com a regulação.