Taiwan | Ma Ying-jeou disposto a reunir-se com Xi Jinping

O antigo líder de Taiwan, Ma Ying-jeou, está disposto a reunir-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, durante a sua viagem à China continental, prevista para o início de Abril, disse ontem um dos seus assessores. Este seria o primeiro encontro entre os dois desde a histórica reunião de Singapura em 2015.

Segundo Hsiao Hsu-tsen, director executivo da Fundação Ma Ying-jeou, o antigo líder taiwanês (2008-2016) não exclui a possibilidade de se encontrar com o seu “velho amigo” do continente, referindo-se à reunião de Singapura, que marcou a primeira ocasião em que os líderes da China e de Taiwan se encontraram desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949.

“Ma está fora do poder há oito anos e não ocupa nenhum cargo no partido [Kuomintang, actualmente na oposição] ou na função pública. É um cidadão comum. No entanto, como construímos juntos esta importante história em 2015, é claro que gostaríamos de ver o nosso velho amigo”, disse Hsiao.

Relativamente ao conteúdo deste eventual encontro, que dependerá da disponibilidade da parte chinesa para acolher a viagem, Hsiao disse que Ma, independentemente da pessoa com quem se encontrar, transmitirá os “desejos” da sociedade taiwanesa de abraçar a paz e evitar um conflito armado com a República Popular da China.

O antigo líder taiwanês, de 73 anos, acompanhará um grupo de estudantes à China entre os dias 1 e 11 de Abril, uma viagem que inclui paragens nas províncias de Guangdong (sul) e Shaanxi (noroeste), bem como na cidade de Pequim, o que tem alimentado rumores de um possível encontro com Xi.

Maior cooperação

Ma, que se tornou o primeiro ex-líder taiwanês a visitar a República Popular em Março do ano passado, apelou durante a sua anterior visita a mais intercâmbios entre estudantes chineses e taiwaneses porque “partilham a mesma cultura e identidade étnica”.

O responsável taiwanês, Chen Chien-jen, do Partido Democrático Progressista (DPP), afirmou ontem que o governo de Taiwan “respeita” a viagem de Ma à China, aconselhando-o a ser cauteloso nas suas interações com os funcionários chineses.

“Espero que ele tenha em conta e esteja à altura das expectativas do povo taiwanês em matéria de soberania, democracia, Estado de Direito e outros valores durante a sua visita”, disse Chen, acrescentando que o governo taiwanês prestará a assistência necessária ao antigo líder.