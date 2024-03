Jogo | Receitas brutas de quase 15 mil milhões em Março

Durante os primeiros 24 dias de Março, a indústria do jogo de Macau apurou 14,9 mil milhões de patacas em receitas brutas, segundo as contas dos analistas da JP Morgan Securities. A performance ficou a 1 ou 2 por cento dos dois primeiros meses do ano, com a sazonalidade a quase não se fazer sentir

As primeiras três semanas de Março superaram as expectativas em termos de receitas dos casinos. Segundo as estimativas da JP Morgan Securities, durante os primeiros 24 dias deste mês, a indústria facturou diariamente cerca de 621 milhões de patacas, o que representa um total de 14,9 mil milhões de patacas no somatório das três semanas.

O relatório dos analistas da JP Morgan, citado pelo portal GGRAsia, destaca o efeito residual que a sazonalidade teve nas receitas brutas diárias dos casinos. “Apenas 1 a 2 por cento abaixo” das receitas brutas diárias de cerca de 630 milhões de patacas registadas nos primeiros dois meses deste ano, “um pouco melhor do que a tendência histórica de 4 por cento” de diferença entre Março e o período de Janeiro e Fevereiro, referiram os analistas DS Kim, Mufan Shi e Selina Li.

O relatório da JP Morgan Securities salienta também a forte performance da última semana, com o registo diário de 628 milhões de patacas, “que sugere uma procura estável e sólida, que não mostra sinais de abrandamento”.

Aquelas máquinas

Os analistas realçam também a boa performance das máquinas de slot que “estão a ter resultados a níveis de cerca de 110 por cento dos registos antes da pandemia”, em linha com a tendência verificada nos primeiros dois meses de 2024. “Em comparação com os níveis de recuperação de 104 por cento do quarto trimestre de 2023, estes resultados sugerem que a procura no sector de massas cresceu entre 3 e 4 por cento em termos trimestrais nos primeiros três meses de 2024, superando a histórica sazonalidade de +2 por cento numa comparação trimestral”, aponta a JP Morgan.

Por outro lado, no sector de jogo VIP é indicado que a procura real permanece a cerca de 20 por cento dos níveis registados antes da pandemia.

No cômputo geral, os analistas da JP Morgan estimam que Março termine com receitas brutas de cerca de 19 mil milhões de patacas, o que se vai traduzir num aumento de receitas de perto de 5 por cento face ao trimestre anterior, e mais de 60 por cento face ao mesmo trimestre do ano passado, marcando “mais um recorde pós-pandémico”.