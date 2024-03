Hospital das Ilhas | Arranque gradual com exames de diagnóstico

Começou a funcionar, ainda gradualmente e de forma experimental, o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau, conhecido como o Hospital das Ilhas, e operado pelo Peking Union Medical College Hospital de Pequim.

Segundo um comunicado dos Serviços de Saúde de Macau (SSM), desde segunda-feira que podem ser feitas nesta unidade de saúde ecografias a doentes de consultas externas de várias especialidades médicas, transferidos pelos SSM.

No primeiro dia de funcionamento foram atendidos apenas dois doentes, residentes “que usufruem de cuidados de saúde gratuitos”. Desde o início deste mês que o hospital tem recebido doentes transferidos pelos SSM para realização de ecografias e raio-x, estando planeada a realização destes exames de diagnóstico no período da tarde todas as segundas, quartas e sextas-feiras.

“O hospital vai, depois, aumentar o número de serviços de acordo com a situação do pessoal e dos equipamentos, prevendo-se prestar gradualmente, em Maio, os serviços de consulta externa de especialidade para os pacientes transferidos pelos SSM”, aponta o mesmo comunicado.