Imigração ilegal | Detidas 14 pessoas que queriam jogar nos casinos

As autoridades de Macau e do Interior da China detiveram no sábado 14 pessoas por suspeitas de imigração ilegal, das quais seis pertenciam a um alegado grupo criminoso e oito eram imigrantes. Segundo o jornal Ou Mun, o caso aconteceu na madrugada de sábado, tendo os suspeitos sido descobertos pelos agentes dos Serviços de Alfândega de Macau quando estes tentavam passar as cercas colocadas junto à ilha artificial do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau para tentar entrar em Macau. Apesar dos agentes terem conseguido interceptar cinco pessoas que tentavam entrar no território, outras três conseguiram escapar.

A Polícia Judiciária (PJ) local conseguiu, mais tarde, identificar quatro membros do grupo que operava este esquema de imigração ilegal, tendo apanhado os fugitivos junto ao Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e na Taipa.

Por sua vez, a polícia do Interior da China deteve ainda mais dois membros do grupo em Zhuhai, que tinham a responsabilidade de guiar as pessoas que tentavam entrar em Macau ilegalmente. Os detidos acabaram por confessar que pretendiam entrar no território apenas para jogar nos casinos. As autoridades procuram ainda o líder do grupo.