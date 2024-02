Reserva Financeira | Rentabilidade anual de 5,2 por cento

No ano passado, a reserva financeira gerou lucros de 28,98 mil milhões de patacas, o que representou uma rentabilidade anual 5,2 por cento. Os dados foram avançados ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Segundos os números oficiais no final de 2023, o valor dos capitais da Reserva Financeira foi de 580,47 mil milhões patacas, dos quais a reserva básica representava 152,06 mil milhões de patacas e a reserva extraordinária 428,41 mil milhões de patacas.

Segundo a AMCM, estes números resultaram de uma “estratégia prudente”, “de forma a manter um controlo rigoroso dos riscos”, face ao que disse ser um mercado “assente em complexidades e mudanças constantes”.

Como parte desta estratégia, houve uma “maior alocação dos activos nos instrumentos do mercado monetário e nos títulos de dívida” às custa do investimento “em acções cotadas”. Esta alteração da estratégia visou “assegurar a preservação do capital e aumentar os rendimentos dos activos”.

Em relação a este ano, a AMCM espera vários desafios decorrentes do “fraco crescimento das principais economias”, “ausência de melhorias na crise geopolítica, bem como a probabilidade de o ritmo de redução das taxas de juro pelos principais bancos centrais ao longo do ano se desviar significativamente das expectativas do mercado”.

A autoridades prometem assim uma política de investimento com base nos princípios de “segurança, eficácia e estabilidade”, e “no controlo” e “prevenção dos potenciais riscos de degradação na economia”.