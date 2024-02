Ucrânia | Chang Kei escolhido para academia

O académico local Chang Kei foi seleccionado como um dos 73 membros estrangeiros que integram a Academia de Ciências de Engenharia da Ucrânia. Esta academia foi criada nos anos 90 com o objectivo de unificar e consolidar o trabalho de vários profissionais em termos das ciências, educação e produção.

De acordo com a informação disponibilizada por Chang Kei, recentemente recebeu o diploma de reconhecimento da sua posição na Academia de Ciências de Engenharia da Ucrânia, entregue por u emissário do instituto enviado para Pequim. Além de Chang Kei, de acordo com o portal da academia, foram seleccionados vários académicos chineses. A lista está disponível no portal da instituição.

O actual presidente honorário da Academia de Ciências da Engenharia da Ucrânia é Petro Mihailovich Talanchuk, ex-ministro da Educação e da Ciência da Ucrânia, entre 1992 e 1994, e actual presidente da Universidade Nacional Técnica da Ucrânia, assim como membro da Associação Internacional dos Presidentes Universitários.

Nos últimos anos, Chang Kei, ligado à Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), tem-se focado na área da medicina regenerativa.