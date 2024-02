Coloane | Pequim sugeriu localização de aterro-lixeira

A sugestão de colocar um aterro para a lixeira perto da praia de Hac Sa e junto ao pavilhão do silêncio do trilho de Long Chao Kok, partiu de uma proposta do Governo Central. A revelação foi feita por Ho Iat Seng, na sexta-feira, durante uma visita ao mercado de venda de flores do Tap Seac.

“A ilha ecológica é o resultado da investigação dos departamentos centrais relevantes”, afirmou Ho, de acordo com a TDM, quando confrontado com as críticas de deputados e de grupos ambientalistas locais.

O responsável pelo Governo destacou também que o projecto “está em fase de consulta”, o que deixa a entender que as pessoas vão poder continuar a pronunciar-se pelo mesmo.

O plano para aterrar um terreno para servir como lixeira tem sido denominado pelo Governo como “Ilha Ecológica”, mesmo que ameace a sobrevivência dos golfinhos brancos, que habitam naquela área. Esta ameaça foi desvalorizada por Ho Iat Seng. “Existem golfinhos brancos chineses em muitos locais”, respondeu.

No entender do Chefe do Executivo, mais grave do que a sobrevivência dos golfinhos brancos é mesmo o lixo em Macau. “Onde devemos colocar os resíduos e o lixo de Macau? É o problema que temos comunicado com o Governo Central”, apontou.

Ho deu também a entender que no contexto actual poderá não haver alternativa a este aterro, uma vez que a escolha do Governo Central parece estar feita e até foi defendida por Ho. “Se tivermos outras soluções, definitivamente, não queremos aterrar aquele local. O local escolhido pelo Governo Central é adequado”, concluiu.