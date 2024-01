Turismo | Associação espera um ano melhor face a 2023

Luís Herédia, presidente da Associação de Hotéis de Macau, disse à TDM Rádio Macau, disse esperar um ano ainda melhor no que ao turismo diz respeito, dizendo mesmo que se pode esperar “um ano à Dragão”, com alusão ao signo do zodíaco chinês de 2024. “A cidade continua animada mesmo nos dias de semana, com bastante gente, e se continuar assim o Ano Novo Chinês irá constituir um pico alto [em termos de turismo]. Aí os preços sobem, mas também os recursos. Esperemos que comece assim [um ano à ‘Dragão’].”

O responsável adiantou ainda que 2024 poderá ser um ano mais positivo em termos turísticos, face a 2023, pois “há mercados que vão voltar”, além de que se vão “estabelecer alguns transportes aéreos e vamos ter mais entretenimento, pelo que o produto se torna mais completo e mais atractivo, e acreditamos que será ainda melhor [o ano]”.

Contudo, Luís Herédia diz que vão sempre faltar quartos “para alguns segmentos”, ainda que haja um aumento face a 2019, mas que pode não corresponder totalmente à procura, dada a pequena dimensão do território. Isso explica o aumento dos preços dos quartos por noite. “Pode acontecer haver falta de quartos para alguns segmentos, mas a área de Macau é assim. Temos mais sete mil quartos em relação a 2019 e, mesmo assim, vendem-se. Temos um produto muito atractivo, não só como destino em si, com oferta cultural e de entretenimento, e temos quartos de qualidade. Falta-nos ainda mais entretenimento e, aí, faltam-nos quartos.”