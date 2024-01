China | Condenada passagem de contratorpedeiro norte-americano pelo Estreito de Taiwan

A China condenou ontem a passagem de um contratorpedeiro norte-americano pelo Estreito de Taiwan como uma provocação que “prejudica a paz e a estabilidade” na região, afirmando que as suas forças militares monitorizaram o navio e responderam aos movimentos.

“O [contratorpedeiro] Arleigh Burke USS John Finn navegou pelas águas do Estreito de Taiwan a 24 de Janeiro com o objectivo de provocar problemas e procurar notoriedade”, disse ontem o porta-voz Shi Yi, numa declaração publicada na conta oficial do Teatro de Operações Oriental do exército chinês na rede social Weibo.

Shi disse que o Exército de Libertação Popular da China organizou tropas para seguir e avistar o navio norte-americano e actuou “de acordo com a lei e os regulamentos”.

O porta-voz acusou os EUA de “frequentes actos de provocação” que “minam maliciosamente a paz e a estabilidade regionais”. Assegurou ainda que as forças do Comando do Teatro Oriental da China estão “sempre em alerta” e “defenderão resolutamente a soberania e a segurança nacionais e a paz e a estabilidade regionais”.

Rotinas e exercícios

O porta-voz do ministério da Defesa chinês, Wu Qian, afirmou ontem que as Forças Armadas chinesas efectuaram recentemente patrulhas conjuntas de rotina no espaço aéreo e marítimo em torno de Taiwan. O porta-voz afirmou que os exercícios militares têm como objectivo “elevar o nível de treino realista das tropas e reforçar a capacidade de defender a soberania e a integridade territorial do país”.

Wu sublinhou que a situação real no Estreito de Taiwan é que “a soberania e o território da China nunca foram divididos, e o estatuto legal e o facto de Taiwan fazer parte da China nunca mudaram”. A passagem do USS John Finn pelo Estreito de Taiwan marca o primeiro movimento de um navio de guerra norte-americano na zona desde 13 de Janeiro, data em que se realizaram eleições na ilha.