APEC | MNE peruano diz que Xi Jinping vai visitar Peru para cimeira

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai visitar o Peru para participar na cimeira de líderes do fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), disse o ministro dos Negócios Estrangeiros peruano, Javier González-Olaechea. “A participação do Presidente chinês foi confirmada e, além da inauguração [do porto de Chancay], que é um grande evento, vai participar na cimeira APEC Peru 2024″, disse González-Olaechea, no domingo, em declarações à emissora Radio Nacional.

O porto peruano de Chancay, localizado na costa central do Peru, a cerca de 80 quilómetros de Lima, pretende tornar-se a principal ligação comercial da China na América do Sul. Este porto, que está a ser construído pela empresa chinesa Cosco Shipping, aspira a ser “o primeiro porto privado de uso público” que, devido à profundidade de mais de 16 metros, poderá receber navios com uma capacidade para 18 mil contentores.

Gonzalez-Olaechea também destacou que, durante a participação no Fórum Económico Mundial em Davos (Suíça), promoveu o porto de Corio, na região sul de Arequipa, cuja capacidade é “sete vezes superior à” de Chancay.

“O Peru está cheio de potencialidades e cabe ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério do Comércio Exterior e Turismo e à ProInversion [agência de promoção de investimentos] percorrer o mundo para trabalhar incansavelmente, visando dar a conhecer essas possibilidades reais”, disse.

A agenda da APEC no Peru em 2024 vai ser concluída com a Semana dos Líderes Económicos do fórum, entre 10 e 16 de Novembro, em Lima, com a presença dos mais altos representantes das economias que integram o fórum de cooperação económica.