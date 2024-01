Revista de Cultura | Henrique de Senna Fernandes em destaque

A mais recente edição da Revista de Cultura, uma publicação académica editada pelo Instituto Cultural (IC), dedica-se à obra e vida do escritor macaense Henrique de Senna Fernandes, tendo em conta que no ano passado se celebrou o centenário do nascimento do escritor, falecido em 2010. Segundo um comunicado do IC, o número 73 da revista fala daquele que é considerado um dos maiores escritores macaenses, autor de romances e contos, nomeadamente “Amor e Dedinhos de Pé” e “A Trança Feiticeira”. Estas obras foram adaptadas para cinema nos anos 90 pelos realizadores Luís Filipe Rocha e Cai Yuan Yuan, respectivamente.

No entanto, Henrique de Senna Fernandes foi também docente e advogado, tendo deixado a sua marca pessoal na comunidade macaense. Este número da Revista de Cultura contou com a colaboração do filho do escritor, o advogado Miguel de Senna Fernandes, sendo uma publicação que “contribui para a preservação deste importante legado literário que reflecte, genuinamente, a história de Macau”.

A publicação conta com a participação de vários autores que escreveram 11 artigos dedicados ao escritor macaense, traçando-se “um percurso pelo género literário, produção estética, perspectiva sociológica, a representação feminina na sua literatura e pela adaptação cinematográfica da obra deste famoso escritor de Macau”.