Infiltrações | Detido por enganar clientes com reparações

Um homem com 30 anos foi detido e está indiciado pela prática do crime de burla, devido a um esquema em que prometia resolver infiltrações. O caso foi apresentado ontem pela Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o modus operandi da rede de burlões, eram colocados anúncios online onde uma “empresa do Interior” se apresentava como especialista em infiltrações. Quando eram contactados por clientes, os “especialistas” prometiam uma técnica inovadora com o preenchimento de buracos com espuma. Por cada quilo de espuma cobravam 780 renminbis. No entanto, a polémica surgiu quando foram a casa de um cliente, na Avenida Horta e Costa, e depois de fazerem um orçamento de 15.600 renminbis, tentaram cobrar 73 mil renminbis. A diferença no preço foi justificada com a utilização de mais quilos do que o inicialmente previsto. O cliente recusou pagar mais de 26 mil renminbis.

Um mês depois da obra realizada, as infiltrações voltaram a surgir, pelo que o homem tentou contactar os “especialistas”, sem sucesso, o que o levou a apresentar queixa junto das autoridades. Além desta, a PJ recebeu outras quatro queixas contra este grupo, por motivos semelhantes, entre Abril e Junho do ano passado. Segundo os dados da polícia, registaram-se mais serviços semelhantes em Macau, pelo que não foi afastado o cenário de haver mais vítimas.