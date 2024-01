Suncity | Apostas online com mais de 300 mil milhões de RMB

A CCTV noticiou esta segunda-feira que os jogadores do continente terão contribuído com mais de 300 mil milhões de yuan (339 mil milhões de patacas), para as apostas online levadas a cabo pelo antigo grupo de promotores de jogo Suncity, liderado por Alvin Chau

Os jogadores da China terão apostado mais de 300 mil milhões de yuan, ou 339 mil milhões de patacas, nas apostas online que eram operadas pelo grupo junket Suncity, liderado por Alvin Chau, e tidas como ilegais. A notícia, citada pelo portal Macau News Agency, foi avançada ontem pelo canal de televisão CCTV com base em dados divulgados por um tribunal da província de Zhejiang, que estima que o grupo Suncity terá ganho cerca de 8,7 mil milhões de renminbis com estas apostas online em que os jogadores apostavam a partir da China no jogo online das Filipinas através de um mediador, sem nunca se deslocarem.

A reportagem da CCTV e as respectivas informações dizem respeito ao julgamento realizado na província chinesa entre os dias 10 e 12 de Agosto que envolveram 34 suspeitos em três casos separados, incluindo Zhang Ningning, tida como uma figura central no processo, uma vez que terá ajudado o antigo patrão do grupo Suncity a gerir os activos na China provenientes destas apostas. Zhang Ningning foi condenada a sete anos de prisão, tendo ainda de pagar uma multa na ordem dos 800 mil renminbis.

Centenas de contratações

Segundo o tribunal de Zhejiang, Alvin Chau contratou, pelo menos, 283 intermediários chineses para gerir as suas operações na China a partir de 2015, ano em que o grupo começou a gerir várias plataformas de jogo online nas Filipinas.

Cada intermediário tinha de investir cinco milhões de dólares de Hong Kong no grupo Suncity e tinham de atingir um volume mensal de negócios de 50 milhões de dólares de Hong Kong. O mesmo tribunal disse ainda que foram descobertos pagamentos transfronteiriços ilegais no valor de 1,16 mil milhões de renminbis, o que permitiu à Suncity lucrar cerca de 17 milhões de renminbis.

Recorde-se que Alvin Chau foi condenado a 18 anos de prisão em Janeiro do ano passado pelos crimes de jogo ilegal, associação criminosa, fraude e branqueamento de capitais.