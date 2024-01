Pyongyang faz disparos de artilharia pelo terceiro dia consecutivo

A Coreia do Norte retomou ontem exercícios de artilharia com munições reais na costa ocidental, perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul, informou a agência noticiosa sul-coreana Yonhap. As autoridades das ilhas sul-coreanas isoladas no Mar Amarelo, perto da costa norte-coreana, disseram à agência francesa AFP que tinham enviado mensagens para os telemóveis dos residentes, pedindo-lhes que ficassem em casa.

“Estão a ser ouvidos disparos de canhão norte-coreanos”, alertaram as autoridades nas mensagens. Trata-se do terceiro dia consecutivo de disparos deste tipo por parte da Coreia do Norte. “As tropas norte-coreanas têm estado a disparar a partir da parte norte da ilha de Yeonpyeong desde cerca das 16:00”, disse uma fonte militar à Yonhap.

A mesma fonte afirmou que “nenhum projéctil de artilharia norte-coreano caiu a sul da Linha Limite Norte [NLL, na sigla em inglês] no Mar Ocidental”. Uma zona-tampão marítima nas áreas NLL dos mares Ocidental e Oriental foi criada para evitar conflitos comerciais marítimos, em conformidade com o Acordo Militar Intercoreano de 19 de Setembro, assinado em 2018.

A fonte militar disse ainda à Yonhap que não se registaram quaisquer danos do lado sul-coreano e que não estava prevista “qualquer resposta de fogo” das forças armadas da Coreia do Sul.

Falso alarme?

De acordo com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, os militares norte-coreanos dispararam mais de 200 projécteis, principalmente de artilharia costeira, na manhã da passada sexta-feira.

Seul disse que as forças norte-coreanas dispararam no sábado cerca de 60 projécteis, alguns dos quais caíram na zona-tampão marítima a norte do NLL no Mar Ocidental. A irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, negou ontem que a Coreia do Norte tenha disparado os 60 projécteis, afirmando ter-se tratado de um engodo para testar a reacção do sul.

“O nosso exército não disparou um único projéctil para a água”, disse Kim Yo-jong num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA. Kim Yo-jong explicou que os soldados norte-coreanos quiseram observar a reacção das forças sul-coreanas, detonando 60 cargas explosivas que simulavam o som de um canhão.

“O resultado foi exactamente o que esperávamos. Confundiram o som dos explosivos com o de um tiro de canhão, presumiram que se tratava de uma provocação de artilharia e inventaram uma mentira sem vergonha”, afirmou. “No futuro, até confundirão o estrondo de um trovão no céu do norte com fogo de artilharia do nosso exército”, acrescentou, citada pela agência francesa AFP.