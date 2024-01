Diplomacia | Xi e Biden felicitam-se por 45.º aniversário das relações bilaterais

Os líderes das duas nações congratularam-se pelos progressos alcançados nas relações entre ambos com benefícios para a estabilidade global

O Presidente chinês trocou mensagens de felicitações com o homólogo norte-americano pelo 45.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, sublinhando que a cooperação e o respeito são “o caminho certo”, informou na segunda-feira a televisão estatal chinesa CCTV.

Xi Jinping disse que a relação entre a China e os Estados Unidos, que celebra o 45.º aniversário em 2024, “ultrapassou as dificuldades e registou progressos globais, beneficiando não só os dois povos, mas também a paz, a estabilidade e a prosperidade do mundo”, de acordo com a CCTV.

O líder do gigante asiático sublinhou que quer “trabalhar com Biden para continuar a guiar e a orientar as relações entre a China e os EUA, beneficiar os dois países e os dois povos e promover a causa da paz e do desenvolvimento mundial”.

“As duas partes devem implementar os consensos e resultados alcançados pelos dois chefes de Estado e promover o desenvolvimento estável, saudável e sustentável das relações entre a China e os Estados Unidos com acções concretas”, disse o líder chinês ao Presidente norte-americano, Joe Biden, referindo-se a um encontro que tiveram em São Francisco, em Novembro passado.

Já Biden afirmou que, “desde o estabelecimento das relações diplomáticas, em 1979, os contactos entre os EUA e a China promoveram a prosperidade e as oportunidades para os Estados Unidos, a China e o mundo inteiro”, segundo a CCTV.

Pazes feitas

Biden comprometeu-se a “gerir de forma responsável” as relações e transmitiu a Xi a esperança de “continuar a tirar partido dos progressos” alcançados pelos antecessores nas relações entre EUA e China.

As relações entre os Estados Unidos e a China estão a atravessar um período de descongelamento, após meses de hostilidades relacionadas com tensões comerciais, concorrência tecnológica e novos episódios de sanções mútuas, entre outras questões.

Embora continuem a existir fricções em questões como Taiwan e o mar do Sul da China, as duas potências retomaram, a 22 de Dezembro, o diálogo militar de alto nível, que tinha sido suspenso por Pequim depois da então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, ter visitado Taiwan em Agosto de 2022.