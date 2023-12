Talentos | Ma Io Fong acusa Governo de passividade

O deputado Ma Io Fong interpelou o Executivo sobre a política de atracção de talentos para o território, apontando alguma inacção da parte das autoridades em comparação com outras cidades.

“Vale a pena a Administração ponderar se a flexibilidade e a diversidade de financiamento são suficientes para apoiar as necessidades de desenvolvimento das indústrias emergentes no futuro, sobretudo as que estão ligadas à tecnologia”, apontou.

Para Ma Io Fong, além das medidas na área da prestação de serviços de consultadoria a empresas, “não se registaram, por enquanto, quaisquer progressos” em termos de apoios e serviços prestados a empresas que se queiram estabelecer no território e desenvolver.

Relativamente ao desenvolvimento do sector financeiro, o deputado entende que outras cidades conseguiram desenvolver fundos de investimento privados e outras plataformas com maior maturidade, enquanto em Macau “não se verificou qualquer melhoria ou actualização” das medidas já adoptadas para fomentar o sector financeiro.

Ma Io Fong critica ainda o facto de o Governo estar à espera “passivamente” que os recursos humanos qualificados decidam estabelecer-se em Macau, no âmbito do novo regime de captação de quadros qualificados da RAEM, devendo, pelo contrário, apoiar, de forma “pró-activa”, a admissão de novos talentos através da criação de incentivos e subsídios às empresas, adoptando modelos já estabelecidos em cidades do interior da China.