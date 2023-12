Jogo | Governo anuncia receitas acima de 180 mil milhões

Quando faltam cerca de 10 dias para o final do ano, Ho Iat Seng indicou que as receitas brutas do jogo devem ficar acima dos 180 mil milhões de patacas, o que supera em 50 mil milhões as estimativas iniciais do Executivo.

“As receitas do jogo já atingiram a meta prevista. Em 2022, prevíamos que as receitas atingissem 130 mil milhões de patacas ao longo deste ano. E anteriormente, o secretário para a economia e finanças já disse que até Novembro as receitas atingiram 160 mil milhões de patacas”, começou por dizer Ho, sobre os números das receitas do jogo. “Ainda faltam 10 dias para 2024. Prevemos que a receita total do jogo ultrapasse os 180 mil milhões de patacas, mais 20 por cento do que o estimado”, reconheceu.

Em relação ao próximo ano, Ho destacou a importância das receitas para o orçamento e para os gastos da RAEM. “Para o próximo ano prevemos 216 mil milhões de patacas nas receitas o jogo. Só com essa base financeira podemos manter um equilíbrio no orçamento”, realçou o Chefe do Executivo.

Até ao fim de Novembro, e em comparação com Novembro de 2022, o Governo cortou 15,1 mil milhões a nível dos apoios sociais. Porém, preferiu destacar que este ano voltou a implementar a injecção de 7 mil patacas na conta de previdência central dos residentes. “Recuperámos a injecção anual de 7 mil patacas na conta de previdência central, com base na lei. Esta recuperação é gradual e lógica”, vincou.