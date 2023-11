Jogo | Receitas de Outubro voltam a bater recorde pós-pandemia

Durante Outubro, a indústria do jogo de Macau teve receitas brutas superiores a 19,5 mil milhões de patacas, o melhor registo mensal desde a pandemia. Ainda assim, a performance dos casinos no mês passado ficou a três quartos da verificada em Outubro de 2019

Macau registou em Outubro um recorde pós-pandemia de covid-19 de receitas brutas provenientes do jogo, com os cofres dos casinos a amealharem mais de 19,5 mil milhões de patacas, segundo dados divulgados na quarta-feira. De acordo com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), o resultado de Outubro representa um aumento de 400 por cento em relação ao mesmo mês de 2022, mas ainda assim menos 26 por cento em relação a igual período de 2019, antes da pandemia.

A receita bruta acumulada do jogo este ano atingiu quase os 148,5 mil milhões de patacas, mais 315,6 por cento quando comparado com o mesmo período do ano transacto e 39,8 por cento inferior em relação aos 246,7 mil milhões de patacas angariados até Outubro de 2019. O valor já superou a previsão no orçamento de Macau para 2023, que era de 130 mil milhões de patacas.

À vontade

Na quarta-feira, os analistas da JP Morgan Securities (Asia Pacific) emitiram um comunicado, citado pelo GGR Asia, em que são salientadas as receitas de Outubro como “o melhor registo dos últimos 45 meses” e a superação da barreira de receitas de 19,2 mil milhões de patacas, considerada como “consenso de mercado”, valor que foi “confortavelmente ultrapassado”.

Os analistas do banco de investimento indicam ainda que os dados da DICJ sugerem que as receitas brutas do segmento de massas ultrapassaram o registo de pré-pandemia, atingindo 105 por cento das receitas verificadas em Outubro de 2019. É ainda ressalvado que os resultados do mês passados foram alicerçados na robusta performance da indústria durante a Semana Dourada.

As receitas dos casinos têm andado a par da recuperação do número de turistas que visita o território. De acordo com as autoridades, Macau registou 2,3 milhões de visitantes em Setembro e 3,2 milhões em Agosto, o primeiro mês em que a região acolheu mais de três milhões de turistas desde Dezembro de 2019. Com Lusa