Gansu | Sands China e MGM fazem donativos após terramoto

As concessionárias Sands China e MGM anunciaram ontem que vão oferecer 10 milhões de patacas, cada, para ajudar nos esforços de salvamento e recuperação de Gansu, província afectada por um terramoto. Do tremor de terra de segunda-feira, que atingiu 6,2 na escala de Richter, resultaram pelo menos 115 mortos e 700 feridos. O número de pessoas desaparecidas nos escombros não foi estimado.

“A Sands China está profundamente triste com a ocorrência do terramoto de segunda-feira na província de Gansu e está solidária com todos os afectados”, pode ler-se no comunicado emitido por Wilfred Wong, presidente da empresa. “Oferecemos as nossas condolências e temos a esperança que o nosso contributo ajude na recuperação e reconstrução das comunidades afectadas, trazendo conforto e apoio para os nossos compatriotas neste tempo difícil”, acrescentou.

Por sua vez, Pansy Ho, presidente da MGM China, destacou a ligação com o Interior da China. “A MGM tem uma ligação sentimental com a nossa pátria, assim como todos os afectados na província de Gansu. Toda a nação está de luto devido aos nossos compatriotas atormentados pelo terramoto que causou danos severos, agravados pelas condições do Inverno rigoroso”, afirmou a filha de Stanley Ho, em comunicado.

“Em tempos críticos como estes, as medidas de alívio imediato são imperativas. Através deste donativo, esperamos ajudar com as necessidades mais urgentes das áreas afectadas, e endereçamos os nossos desejos de uma rápida recuperação às pessoas da província de Gansu”, adicionou.