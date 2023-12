Casa de Macau | Carlos Piteira é único candidato à presidência

O antropólogo Carlos Piteira lidera a única lista que vai a votos no próximo dia 16 para liderar a direcção da Casa de Macau em Lisboa. No manifesto eleitoral, lê-se que um dos objectivos da nova direcção será “salvaguardar o primado da identidade macaense”, atrair mais sócios jovens e procurar novas fontes de financiamento

Os sócios da Casa de Macau em Lisboa elegem uma nova direcção no próximo dia 16, mas não terão muito por onde escolher: Carlos Piteira, macaense e antropólogo, lidera a lista única candidata às eleições, uma vez que Rudolfo Faustino, presidente desde 2021, decidiu não se recandidatar, soube o HM.

Segundo o manifesto eleitoral publicado na última newsletter da Casa de Macau, um dos objectivos da nova direcção passa por “salvaguardar o primado da identidade macaense como matriz de referência” da instituição, bem como “manter, desenvolver e fortalecer a articulação e as parcerias com as demais instituições e organizações ligadas directamente ou indirectamente a Macau e suas populações”.

O mote da candidatura liderada por Carlos Piteira é “Perpetuar o Legado, Projectar o Futuro”, pretendendo-se “respeitar o nosso passado, as tradições, sem deixar de antecipar os desafios do futuro”, que passam por “modernizar, actualizar, adaptar e inovar.

Novos financiamentos

A Casa de Macau em Lisboa situa-se numa moradia que, oficialmente, pertence à Fundação Casa de Macau, que tem outras instalações e que lhe dá financiamento. Assim, a nova direcção pretende “renovar e adaptar os procedimentos e mecanismos de gestão, na perspectiva de desburocratização e desmaterialização”, sem esquecer uma maior “modernização das plataformas digitais” da associação.

Pretende-se também “rejuvenescer a composição dos associados e atrair a população mais jovem para participar e desenvolver as iniciativas da Casa de Macau”. Um dos objectivos mais prementes passa por “aumentar o número de sócios e, paralelamente, diminuir a idade média dos associados”.

Torna-se necessário, para a lista liderada por Carlos Piteira, “agilizar e simplificar os procedimentos e as decisões”, bem como “avaliar hipóteses de novas formas de financiamento”.

Habitualmente a Casa de Macau em Lisboa organiza sessões de Chá Gordo ou outros encontros de índole cultural, mas a lista de Carlos Piteira quer ir mais além, tentando “ampliar a representatividade da Casa de Macau no contexto social” ou reforçar o seu papel “no meio académico, com universidades e centros de investigação”.

Em termos da cultura macaense, pretende-se “reafirmar a gastronomia com o Chá Gordo, almoços e workshops”, bem como o Patuá, com récitas ou workshops sobre este dialecto, sendo estas vertentes consideradas como “singularidades específicas da Casa de Macau”. O HM tentou chegar à fala com Carlos Piteira, mas este recusou prestar declarações antes do acto eleitoral, remetendo-se apenas ao manifesto acima citado.