CPSP | Detido por roubar 760 mil HKD de quarto de hotel

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) deteve um homem, de 38 anos, por suspeitas de ter roubado 760 mil dólares de Hong Kong (HKD) de uma mulher que alegadamente faria câmbio ilegal de moeda.

Segundo as informações avançadas pelas autoridades, e citadas pelo canal chinês da Rádio Macau, o caso terá acontecido no sábado num quarto de um hotel no Cotai. A vítima terá entrado no quarto onde estava hospedado o suspeito para lhe trocar renminbis por HKD, e segundo as autoridades foi imediatamente ameaçada pelo indivíduo.

Num primeiro instante, o suspeito terá oferecido um copo de vinho à mulher, mas de seguida ameaçou-a com a pequena lâmina do saca-rolhas. Depois de se apoderar do dinheiro, o homem amarrou a vítima na casa-de-banho, onde esta permaneceu durante cerca de uma hora.

Com a “injecção de capital”, o suspeito dirigiu-se para o casino onde perdeu rapidamente 600 mil HKD. De seguida, voltou ao quarto, libertou a mulher e pediu-lhe para o ajudar a marcar um táxi. Assim que o homem saiu, a vítima contactou a polícia. O suspeito acabaria por ser detido durante a viagem de táxi em direcção às Portas do Cerco. Segundo o CPSP, o homem teria em sua posse 160 mil HKD e um saca-rolhas com uma pequena lâmina.