“BrindARTE” | Nova edição de Natal dia 17 no CCM

O Instituto Cultural (IC) organiza, no dia 17, uma nova edição do programa “BrindARTE” em jeito de celebração do Natal. Nesse dia, entre as 14h30 e as 17h30, decorre uma série de espectáculos e iniciativas artísticas destinados a pessoas de todas as idades. Segundo uma nota do IC, irão subir ao palco “espectáculos inspiradores” e ainda “programas interactivos”, sem esquecer os “workshops criativos”.

A edição deste ano do “BrindARTE” apresenta, segundo o IC, “artistas de áreas diversas que vão criar momentos de diversão e partilha”, com o CCM a abrir portas “aos miúdos para uma visita aos bastidores ou para ouvirem histórias contadas de forma imersiva”.

“Para as meninas e meninos mais enérgicos, o evento traz sessões de capoeira e dança acrobática que vão deixar toda a gente a mexer. Para além destas animadas actuações, a festa vai levar as famílias a conviver com palhaços e outros performers, sem esquecer o habitual destaque musical num concerto em que as jovens vozes do Clube das Cantigas vão alegrar o público com uma celebração coral”, descreve ainda o IC. O evento “BrindARTE” tem entrada gratuita.