Imprensa | Xinhua assina acordos com media e instituições estrangeiras

A cerimónia de assinatura de vários acordos de colaboração entre a agência estatal chinesa e representantes da comunicação social de países como a Rússia e a Argentina teve lugar sábado em Guangzhou

A Xinhua assinou sábado acordos com meios de comunicação e instituições de outros países para aprofundar a cooperação em áreas como trocas de notícias, intercâmbios de pessoal e visitas, bem como o desenvolvimento integrado da media, informou a agência estatal de notícias chinesa.

A cerimónia de assinatura foi realizada em Guangzhou, Província de Guangdong, no sul da China, durante a 5.ª Cimeira Mundial de Media (CMM), que acontece até 8 de Dezembro. O evento contou com a presença de Fu Hua, presidente da Xinhua, e representantes de organizações de comunicação social e departamentos governamentais da Argentina, Filipinas, Rússia, Burundi e Barbados.

Representantes da imprensa disseram que estão dispostos a aproveitar esta oportunidade para fortalecer o intercâmbio, a aprendizagem mútua e a cooperação prática com a Xinhua e outros meios de comunicação chineses. Os intervenientes afirmaram que isso lhes permitirá obter uma compreensão mais profunda e abrangente sobre a China e contribuir para aumentar a conectividade de pessoal entre vários países e promover a paz e o desenvolvimento mundiais.

Maria Bernarda Llorente, presidente da Telam na Argentina, saudou o grande significado do acordo assinado com a Xinhua, dizendo que uma colaboração mais forte de media entre os dois países é propícia para aumentar a confiança mútua e os laços entre os dois povos.

Luis Ausan Morente, chefe da Agência de Notícias das Filipinas, expressou sua esperança de que a Agência de Notícias das Filipinas e a Xinhua realizem mais intercâmbios de pessoal e visitas para reforçar a comunicação e a cooperação.

Já Andrey Pershin, vice-director-geral da Rossiyskaya Gazeta na Rússia, disse que o acordo assinado com a Xinhua abriu novas perspectivas de colaboração, acrescentando que os leitores russos têm um grande interesse em notícias sobre política, cultura, desporto e ciência e tecnologia da China.

Louis Kamwenubusa, director-geral de Publicações de Imprensa do Burundi, afirmou que a cimeira cria oportunidades para veículos de imprensa de vários países realizarem intercâmbios, e que esses intercâmbios devem promover o desenvolvimento global da media. Tyson Anthony Henry, director de informações do Serviço de Informação do Governo de Barbados, expressou a esperança de que os dois países aproveitem a cimeira como uma oportunidade para promover intercâmbios de pessoal e tecnologia.

Confiança global

Até o momento, a Xinhua assinou acordos de cooperação com mais de 3.600 instituições em todo o mundo, incluindo meios de comunicação, departamentos governamentais e instituições de ensino superior.

Com o tema “Elevando a confiança global, promovendo o desenvolvimento da media”, a 5ª CMM reuniu mais de 450 participantes de 101 países e regiões, incluindo representantes de 197 meios de comunicação tradicionais, think tanks, agências governamentais, missões diplomáticas na China, bem como agências da ONU e organizações internacionais.