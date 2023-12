Alfândega | Revisão das taxas sobre vinho australiano

O ministério do Comércio da China vai começar “imediatamente” a rever as taxas alfandegárias impostas sobre o vinho australiano em 2020, num novo sinal de normalização das relações económicas e políticas entre os dois países. A revisão, que vai durar até 30 de Novembro de 2024, determinará se as taxas são necessárias e pode culminar em alterações com base na evolução do mercado, segundo o jornal oficial Global Times.

O anúncio surge também depois de a Associação Australiana do Vinho e da Vinha ter pedido oficialmente ao ministério chinês uma revisão das taxas, dado que a “situação mudou muito”, segundo um comunicado do ministério. A porta-voz do ministério, Shu Jueting, disse que o resultado da revisão vai ser “objectivo”, “justo” e baseado em provas fornecidas por ambas as partes.

No final de Outubro, a China e a Austrália chegaram a um consenso no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) para resolver os seus diferendos comerciais, entre os quais os direitos aduaneiros sobre o vinho australiano.

“A China e a Austrália iniciaram consultas amigáveis no âmbito da OMC sobre os seus diferendos relativos ao vinho e às turbinas eólicas e chegaram a um consenso para os resolver de forma adequada”, declarou o ministério do Comércio no dia 22 de Outubro.

A revisão surge pouco depois de o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, ter concluído uma visita à China, na qual se reuniu com o Presidente chinês Xi Jinping e o homólogo Li Qiang. Albanese descreveu a visita como um “passo importante para a estabilização das relações” com o “parceiro comercial mais importante” da Austrália.

Antes da imposição das taxas alfandegárias punitivas sobre o vinho australiano, este representava 35,5 por cento do mercado de vinho importado pela China, mas dois anos mais tarde já nem sequer figurava entre os 10 principais países exportadores de vinho para a segunda maior economia mundial.