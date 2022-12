Imprensa | Presidente de Xinhua reúne com homóloga da AP

DR

O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, reuniu-se com Daisy Veerasingham, presidente da Associated Press (AP), via videoconferência em Pequim, na quinta-feira.

Observando que este ano marca o 50.º aniversário da cooperação entre os dois lados, Fu disse que a Xinhua está disposta a trabalhar com a AP para continuar a cobrir histórias sobre as relações China-EUA de maneira abrangente, objectiva e precisa, a fim de adicionar energia positiva aos esforços que trazem os laços bilaterais de volta ao caminho do crescimento sólido e estável, relata o Diário do Povo.

Ao informar a sua homóloga da AP sobre as metas e tarefas estabelecidas no 20.º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, Fu disse que a modernização chinesa deve fornecer mais oportunidades para o mundo.

A Xinhua está disposta a melhorar a cooperação com a AP para cumprir seriamente os deveres e servir como uma ponte que facilita a compreensão mútua entre as pessoas de todos os países, disse o responsável da agência chinesa.

Durante o encontro, Veerasingham estendeu suas condolências pela morte do camarada Jiang Zemin, pelas quais Fu expressou agradecimentos. Veerasingham disse que boas relações China-EUA são importantes para o mundo. A AP tem coopera há largos anos com a Xinhua e espera maior comunicação e cooperação em vários campos entre os dois lados.